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        Jandarma besicileri, hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı

        Yozgat'ta jandarma ekipleri, canlı hayvan pazarında, besiciler ile alışveriş yapan vatandaşları hayvan hırsızlığı, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:58 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:58
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        Jandarma besicileri, hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı
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        Yozgat'ta jandarma ekipleri, canlı hayvan pazarında, besiciler ile alışveriş yapan vatandaşları hayvan hırsızlığı, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplum destekli kolluk faaliyeti çalışmaları kapsamında, Sorgun Hayvan Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlara broşür dağıttı.

        Vatandaşları, hayvan hırsızlığı, sahte para, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmalarını konusunda uyaran jandarma, yaşanabilecek olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

        Vatandaşlar da yapılan uyarıdan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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