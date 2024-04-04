Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ev hapis ile cezalandırıldı.

Zanlıların, ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 80 uyuşturucu hap, 3,27 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

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