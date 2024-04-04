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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:55 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:55
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Zanlıların, ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 80 uyuşturucu hap, 3,27 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ev hapis ile cezalandırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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