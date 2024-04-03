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        Yozgatlı iş adamları şehir merkezindeki 5 bakkalın veresiye defterini kapattı

        Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, kent merkezinde 5 bakkalın veresiye defterini satın aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:03 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:03
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        Yozgatlı iş adamları şehir merkezindeki 5 bakkalın veresiye defterini kapattı
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        Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, kent merkezinde 5 bakkalın veresiye defterini satın aldı.

        Derneğin Yozgat Şube Başkanı Gülşen İtik, gazetecilere, 5 mahallede 5 bakkaldaki veresiye defterinde yazılı borcu kapattıklarını söyledi.

        İtik, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan önderliğinde 4 yıldır ramazanda "zimem defteri" geleneğini yaşattıklarını belirterek, "Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak bugün 5 bakkaldaki veresiye defterini kapattık. Toplam 67 bin lira ödedik. Derneğimizin Yozgat'taki ve İstanbul genel merkezimizde bulunan hayırsever iş insanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Bakkal Fatih Canbolat, hayırseverlerin veresiye defterinde yazılı 24 bin lira borcu ödediğini belirtti.

        Ayhan Öcal da hayırseverlerin veresiye defterindeki 7 bin 700 lira borcu ödediğini söyleyerek, bu işe emek verenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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