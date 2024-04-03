Yozgatlı iş adamları şehir merkezindeki 5 bakkalın veresiye defterini kapattı

Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, kent merkezinde 5 bakkalın veresiye defterini satın aldı.

Derneğin Yozgat Şube Başkanı Gülşen İtik, gazetecilere, 5 mahallede 5 bakkaldaki veresiye defterinde yazılı borcu kapattıklarını söyledi.

İtik, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan önderliğinde 4 yıldır ramazanda "zimem defteri" geleneğini yaşattıklarını belirterek, "Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak bugün 5 bakkaldaki veresiye defterini kapattık. Toplam 67 bin lira ödedik. Derneğimizin Yozgat'taki ve İstanbul genel merkezimizde bulunan hayırsever iş insanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.