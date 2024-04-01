Yozgat'ta YRP'li Arslan başkan seçildi; MHP 7, AK Parti 5, YRP 1 ilçe kazandı

YOZGAT'ta kesin olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi Adayı Kazım Arslan belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 7'sinde MHP, 5'inde AK Parti, 1'inde Yeniden Refah Partisi kazandı.

Yozgat'ta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'de resmi olmayan sonuçlarına göre; sandıkların 98,94'ü açılırken oyların yüzde 36,29'unu alan Yeniden Refah Partili Kazım Arslan, belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise 7'sinde MHP, 5'inde AK Parti, 1'inde Yeniden Refah Partisi seçimi kazandı. Akdağmadeni'nde MHP'li Nezih Yalçın, Aydıncık'ta AK Parti'li Mustafa Tekçam, Boğazlıyan'da AK Parti'li Gökhan Coşar, Çandır'da MHP'li Ertan Eroğlu, Çayıralan'da MHP'li Ahmet Kaygısız, Çekerek'te MHP'li Üzeyir İnce, Kadışehri'nde Yeniden Refah Partili Davut Karadavut, Saraykent'te MHP'li Ahmet Köroğlu, Sarıkaya'da AK Parti'li Osman Gözan, Sorgun'da MHP'li Mustafa Erkut Ekinci, Şefaatli'de AK Parti'li Zeki Bozkurt, Yenifakılı'da MHP'li Musa Sarıaslan, Yerköy'de AK Parti'li Fatih Arslan seçimin galibi oldu.