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        Yozgat'ta YRP'li Arslan başkan seçildi; MHP 7, AK Parti 5, YRP 1 ilçe kazandı

        YOZGAT'ta kesin olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi Adayı Kazım Arslan belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 03:41 Güncelleme: 01.04.2024 - 03:45
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        Yozgat'ta YRP'li Arslan başkan seçildi; MHP 7, AK Parti 5, YRP 1 ilçe kazandı
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        YOZGAT'ta kesin olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi Adayı Kazım Arslan belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 7'sinde MHP, 5'inde AK Parti, 1'inde Yeniden Refah Partisi kazandı.

        Yozgat'ta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'de resmi olmayan sonuçlarına göre; sandıkların 98,94'ü açılırken oyların yüzde 36,29'unu alan Yeniden Refah Partili Kazım Arslan, belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise 7'sinde MHP, 5'inde AK Parti, 1'inde Yeniden Refah Partisi seçimi kazandı. Akdağmadeni'nde MHP'li Nezih Yalçın, Aydıncık'ta AK Parti'li Mustafa Tekçam, Boğazlıyan'da AK Parti'li Gökhan Coşar, Çandır'da MHP'li Ertan Eroğlu, Çayıralan'da MHP'li Ahmet Kaygısız, Çekerek'te MHP'li Üzeyir İnce, Kadışehri'nde Yeniden Refah Partili Davut Karadavut, Saraykent'te MHP'li Ahmet Köroğlu, Sarıkaya'da AK Parti'li Osman Gözan, Sorgun'da MHP'li Mustafa Erkut Ekinci, Şefaatli'de AK Parti'li Zeki Bozkurt, Yenifakılı'da MHP'li Musa Sarıaslan, Yerköy'de AK Parti'li Fatih Arslan seçimin galibi oldu.

        KAZIM ARSLAN

        Yozgat'ta 1959 yılında doğan Kazım Arslan, ilk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Arslan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında ihtisas yaptı. Keşan Sağlık Ocağı Tabipliği, Verem Savaş Dispanseri Baştabipliği, Sorgun İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, Yozgat İI Sağlık Müdürlüğü ve serbest tabiplik görevlerinde bulundu. 1995 yılında Refah Partisi'nden Yozgat milletvekili seçilen Arslan, 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden AK Parti'den Yozgat Belediye Başkanı oldu. 2019'da Yozgat'ta bağımsız belediye başkan adayı olan Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı oldu ve seçildi. Arslan, evli ve 2 çocuk babası.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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