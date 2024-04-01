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        Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı Arslan, seçim sonucunu değerlendirdi:

        Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan, "Yozgat'ı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Yarından itibaren Yozgat'ta yepyeni bir belediyecilik anlayışı başlayacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 01:59 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:59
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        Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı Arslan, seçim sonucunu değerlendirdi:
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        Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan, "Yozgat'ı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Yarından itibaren Yozgat'ta yepyeni bir belediyecilik anlayışı başlayacak." dedi.

        Arslan, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

        Verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür eden Arslan, "Göreve 'Nerede kalmıştık' diye başlayacağız. Yozgat'ın yaşanabilir bir şehir, imrenilen bir şehir olması için ve gelinmek istenen, gezilmek istenen bir şehir olması için hep birlikte seferberlik içerisinde olacağız. Yozgat'ı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Yarından itibaren Yozgat'ta yepyeni bir belediyecilik anlayışı başlayacak." diye konuştu.

        Arslan'ın konuşmasının ardından vatandaşlar, Lise Caddesi ve Meydan Yeri'nde araçlarla konvoy oluşturup şehir turu yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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