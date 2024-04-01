Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı Arslan, seçim sonucunu değerlendirdi:

Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan, "Yozgat'ı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Yarından itibaren Yozgat'ta yepyeni bir belediyecilik anlayışı başlayacak." dedi.

Arslan, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür eden Arslan, "Göreve 'Nerede kalmıştık' diye başlayacağız. Yozgat'ın yaşanabilir bir şehir, imrenilen bir şehir olması için ve gelinmek istenen, gezilmek istenen bir şehir olması için hep birlikte seferberlik içerisinde olacağız. Yozgat'ı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Yarından itibaren Yozgat'ta yepyeni bir belediyecilik anlayışı başlayacak." diye konuştu.