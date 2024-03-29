DSİ 21 yılda Yozgat'a 16 milyar 961 milyon liralık yatırım yaptı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ'nin son 21 yılda Yozgat’a 16 milyar 961 milyon 86 bin lira harcamayla 122 tesis inşa ettiklerini bildirdi.

Balta, yazılı açıklamasında, iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte yaşamın kaynağı olan suyun değerinin her geçen gün arttığını belirtti.

Balta, DSİ tarafından içme suyu tesisleri, barajlar, gölet ve yeraltı depolama tesisleri, HES’ler yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yozgat’ta refah düzeyinin artması için son 21 yılda, 122 adet tesis ile 16 milyar 961 milyon 86 bin lira yatırım yapılmıştır. 9 baraj ve 6 gölet inşa ettik ve böylece 160,15 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Son 21 yılda Yozgat’ta inşa ettiğimiz 26 sulama tesisi ile 267 bin 40 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık."