Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor (2)

‘YEDİDÜVELE MEYDAN OKUMAKTAN ÇEKİNMEYİZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray’dan sonra Yozgat’a geldi. Burada konuşan Erdoğan, geçen yıl 26 Nisan'da Yozgat'ta hizmete giren hızlı tren hattının hayırlı olmasını dileyerek, "Yaparsa AK Parti yapar. Yine AK Parti yapacak. Öyle sağa sola savrularak birileri kalkıp da 'bir şeyler yapalım' derse buna da aldanmayalım. Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizin hizmetinizde. Biz zaten sizlere efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Ve şimdi 31 Mart‘ta Cumhurbaşkanınız, seçilecek olan yerel yönetimdeki kardeşlerimle, Celal Köse kardeşimle ve tüm diğer ilçelerdeki belediye başkanı kardeşlerimle Yozgat’ımıza hizmetimiz şüphesiz ki çok daha güçlü olacaktır. Ve şimdi Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının da açılmasıyla daha fazla insanımız hızlı trenin konforundan istifade etmeye başladı. Rabbim ömür, milletimiz de destek verdikçe sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki Yozgatlılar olarak bizden duanızı, desteğinizi esirgemeyin. Allah‘ın izniyle gerisi bizim için mesele değildir. Sorun mu var çözeriz. Engel mi var aşarız. Sıkıntı mı var gideririz. Saldırı mı var göğsümüzü siper ederiz. Yozgat bizimle olduğu müddetçe gerekirse 7 düvele meydan okumaktan çekinmeyiz" dedi.

Erdoğan, aldığı rakama göre meydanda 50 bin kişi olduğunu söyleyerek, "Yozgat bugüne kadar bizi hiçbir zaman bu yolda yalnız koymadı. Terör örgütlerinden ihanet şebekelerine kadar ülke ve millet düşmanı kim varsa hepsinin de başını ezdik. Gabar’da ezdik, Tendürek’te ezdik, hala eziyoruz. Bak şimdi Gabar’da petrol çıkardık. Neden? Teröristleri temizledik ve şimdi oradan her gün binlerce, on binlerce varil hamdolsun petrol çıkarıyoruz. Devletimizin toprakları üzerinde operasyon yapılmasına, vatanımızın bölünmesine müsaade etmedik. Gazze meselesinden Filistin’e, Türkistan’dan Karabağ’a nerede bir işgal, zulüm, adaletsizlik ve hukuksuzluk varsa elimizle, dilimizle ve kalbimizle müdahale ettik" diye konuştu.

‘ÇOK DAHA FAZLASINI BAŞARACAĞIZ'

Erdoğan, düne kadar toplu iğneyi ithal eden bir Türkiye olduğuna işaret ederek, "Tabancasını bile yurtdışından satın alan değil 5,5 milyar dolar ihracatla savunma sanayiinde destan yazan bir Türkiye var. Bugün Balkanlar’da barışın korunmasında, Libya’da darbenin engellenmesinde aktif rol alan güçlü, cesur, dirayetli bir Türkiye var. Türkiye’yi bugünlere sizlerle birlikte getirdik. Ekonomiden ihracata her alanda ülkemizi 4-5 kat beraberce büyüttük. Ülkemizi birçok başlıkta parmakla gösterilen konuma beraberce getirdik. Başta savunma olmak üzere her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve kesiyoruz. Milli savaş uçağımız KAAN’ı gördünüz mü? ‘Yapamaz’ dedikleri, ‘yapsalar bile uçuramazlar’ diyerek küçümsedikleri KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah 2028 yılında bir uçak sesi duyup başımızı kaldırdığımızda gökyüzünde Türk mühendislerinin yaptığı KAAN’ı göreceğiz. Gök vatanımızın korunmasında KAAN önemli rol oynayacak. Ülkemizin ilk milli markası Togg tam bir yıldır yollarımızı süslüyor. Bundan 60 yıl önce devrim otomobilini bir yolunu bulup engellemişlerdi; ama Togg’da buna muvaffak olamadılar. Çok uğraştılar. Pek çok iftira attılar. Togg’un milletimizle buluşmasına set çekmek için her türlü rezilliği sergilediler. Ancak emellerine ulaşamadılar. ‘Fabrikası bile yok’ diyenlere aldırmadan yolumuza kararlılıkla devam ettik ve hamdolsun sonunda başardık. İnşallah çok daha fazlasını başaracağız. Türkiye’yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.