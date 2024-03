Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Yozgat mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En büyük sıkıntımız olan enflasyon konusunda da yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye biz düşürdüysek aynı başarıyı tekrarlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Yozgat mitinginde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltinceye kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Ekonominin ihracat, üretim, istihdam ve büyüme tarafında hiçbir sorunun olmadığını belirten Erdoğan, deprem sebebiyle oluşan 104 milyar dolarlık ilave yüke rağmen geçen yıl yüzde 4,5 gibi "çok yüksek" oranda büyüme kaydedildiğini bildirdi.

"Bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz ve Yozgat'ın yol arkadaşlığını devam ettireceğiz. Yozgatlı kardeşlerim bizi şimdiye kadar girdiğimiz 17 seçimden hiçbirinde yalnız bırakmadı. Her seferinde Türkiye'ye örnek olacak rekor oy oranlarıyla bize destek verdiniz, bize yoldaşlık ettiniz. En son, 14-28 Mayıs seçimlerinde Yozgatlılar olarak milli iradenin sarsılmaz kalesi olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Milletvekilliğinde ne verdiniz yüzde 73, cumhurbaşkanlığında yüzde 76,4 bu oy oranlarıyla Cumhur İttifakı'na sahip çıkan siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun."

"Muhalefetin içler acısı halini sizler de görüyorsunuz. Son seçimlerde yaşadıkları yenilgiden sonra güya bir değişime gittiler ama '13. Cumhurbaşkanımız' diyerek yere göğe sığdıramadıkları Genel Başkanları dışında hiçbir şeyi değiştirmediler. Darbe severlikten ayrımcılığa, milletle ve milletin inanç değerleriyle kavga etmekten faşizme kadar, eski tas, eski hamam devam ediyorlar. Bay Kemal'in yerine binbir umutla getirdikleri çırak Genel Başkan, selefinden bile fason çıktı. Daha 5 ay bile demeden muvazene kayboldu, şaft kaydı, dingil kırıldı, motor su kaynattı. Özgür Efendi 'bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsak' havasında. 31 Mart'ı adeta iple çekiyor. Her gün konuşuyor. Bir şeyler söylüyor. Hatta arada CHP'li belediyeleri eleştirip bizim ulaştırma yatırımlarımızdan övgüyle bahsettiği de oluyor. Hatta bazen, belediye başkan adayını sahneye bile çıkaramıyor ama ne hikmetse bavullarla, çantalarla taşınan, deste deste dolarlar, avrolar hakkında ağzını bıçak bile açmıyor. Akıllı telefondan, banka uygulamasıyla 30 saniyede halledebilecekleri bir işlem için 6-7 adamı neden bu kadar yorduklarını açıklamıyor.

Daha kapalı kapılar ardında DEM'le kurdukları ve içini deştikçe sürekli farklı şeyler çıkan matruşka ittifakını saymıyoruz. Sorsan 'ittifak mittifak yok' diyorlar ama neden belediye başkanı, meclis üyesi olarak devşirme adaylar gösterdiklerinin sebebini söylemiyorlar. Yani ortada tam anlamıyla bir siyasi dalavere ancak bundan her iki partinin seçmeninin de haberi yok. Kendilerine oy veren seçmenlerinin iradesini işporta malı gibi sürekli birilerine peşkeş çekiyorlar."

Alandaki binalara, "Efsaneler jübile yapmaz Reis'im", "Sen varsan her şey tamam, sen yoksan her şey eksik", "Yozgat bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir", "Bir sevdadır Recep Tayyip Erdoğan", "Dünya hayran vizyonuna, her lider ayak uyduramaz Türkiye Yüzyılı'na", "Göğsünde iman, arkanda milyonlarca insan, sen Allah yolunda oldukça biz seninleyiz inan", "Anadolu aslanları, Türkiye Yüzyılı'nda büyük Türkiye mimarının yanında", "Yiğit analar yiğit evlatlar doğurur. Yiğitler şehri Yozgat'a hoş geldiniz" yazılı afişler asıldı.