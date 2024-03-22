Sorgun'da Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu'nda "proje hafızlık" uygulaması başlatıldı

Yozgat'ınSorgun ilçesinde Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu'nda "proje hafızlık" uygulaması başlatıldı.

İlçe Müftüsü İsa Yaykın, AA muhabirine, müftülük ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "proje hafızlık" uygulamasının 5’inci sınıflarda başlatıldığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını ifade eden Yaykın, "Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlık sınıfı oluşturuldu. Hafız olmak isteyen öğrencilerimiz, bu sınıfta toplanarak hafızlık eğitimi alacak. İlçemizde müftülüğümüz Kur'an kurslarında yetişen hafızlarımıza ilave olarak imam hatip ortaokulundaki çocuklarımızın da hafızlık projesine dahil olmasından mutluyuz." dedi.