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        Sorgun'da Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu'nda "proje hafızlık" uygulaması başlatıldı

        Yozgat'ınSorgun ilçesinde Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu'nda "proje hafızlık" uygulaması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:02 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:02
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        Sorgun'da Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu'nda "proje hafızlık" uygulaması başlatıldı
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        Yozgat'ınSorgun ilçesinde Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu'nda "proje hafızlık" uygulaması başlatıldı.

        İlçe Müftüsü İsa Yaykın, AA muhabirine, müftülük ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "proje hafızlık" uygulamasının 5’inci sınıflarda başlatıldığını söyledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını ifade eden Yaykın, "Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlık sınıfı oluşturuldu. Hafız olmak isteyen öğrencilerimiz, bu sınıfta toplanarak hafızlık eğitimi alacak. İlçemizde müftülüğümüz Kur'an kurslarında yetişen hafızlarımıza ilave olarak imam hatip ortaokulundaki çocuklarımızın da hafızlık projesine dahil olmasından mutluyuz." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da hafızlık eğitimi alacak öğrencilere başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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