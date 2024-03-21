Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Türk Kızılay Sorgun Şubesinden 910 aileye ramazan yardımı yapıldı

        Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından 910 aileye ramazan kolisi ve kavurma dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay Sorgun Şubesinden 910 aileye ramazan yardımı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından 910 aileye ramazan kolisi ve kavurma dağıtıldı.

        Şube Başkanı Mevlüt Değerli, AA muhabirine, Kızılay'ın her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

        Şubede kayıtlı olan dar gelirli ailelerin buraya gelerek yardımları aldığını belirten Değerli, "Ailelerimize içerisinde bulgur, pirinç, çorbalık, sıvı yağ, makarna, salça, tuz, un, nohut, fasulye, çay ve şeker bulunan ramazan kolisi ile kavurma dağıtıyoruz. Bu mübarek günlerde dar gelirli ailelerimizin bütçelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Günlük yaklaşık 100 aileye yardım yapabiliyoruz. Bu güne kadar 910 aileye yardım yapıldı. Yardımlarımız ramazan ayı boyunca sürecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Neuralink: Beyin çipli hasta düşünce yoluyla satranç oynadı
        Neuralink: Beyin çipli hasta düşünce yoluyla satranç oynadı
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde 30 bin fidan dağıtıldı
        Yozgat'ta 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde 30 bin fidan dağıtıldı
        Yozgat'ta üretilen medikal malzemeler 70 ülkeye ihraç ediliyor
        Yozgat'ta üretilen medikal malzemeler 70 ülkeye ihraç ediliyor
        Çekerek'te ilkokulda akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi
        Çekerek'te ilkokulda akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi
        Fatih Erbakan: 'İktidar partisinden aday seçmezsen hizmet gelmezmiş', bu si...
        Fatih Erbakan: 'İktidar partisinden aday seçmezsen hizmet gelmezmiş', bu si...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Yozgat'ta iftar programına kat...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Yozgat'ta iftar programına kat...
        Fatih Erbakan: 'İktidar partisinden aday seçmezsen hizmet gelmezmiş', bu si...
        Fatih Erbakan: 'İktidar partisinden aday seçmezsen hizmet gelmezmiş', bu si...