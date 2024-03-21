Yozgat'ta 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde 30 bin fidan dağıtıldı

Özkan, il genelinde vatandaşlara 30 bin fidan dağıtıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız, aldıkları bu fidanları toprakla buluşturarak baharın bereketine katkı sunacaktır. İnşallah bol ve bereketli bir bahar olur." dedi.

Kent merkezinde eski Askerlik Şube Başkanlığı önünde düzenlenen fidan dağıtım törenine katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Orman Genel Müdürlüğüne, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ve çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.