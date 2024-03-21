Yozgat'ta üretilen medikal malzemeler 70 ülkeye ihraç ediliyor

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta faaliyet gösteren bir firma, 70 Avrupa ve Arap ülkesine medikal ürün ihraç ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 12 bin 800 metrekare kapalı alanda üretim yapan firma, 80 kişiye de istihdam sağlıyor.

Sedye, hasta yatak ve koltukları üreten firma, yıllık yaklaşık 5,5 milyon dolar ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Firmanın 43 yaşındaki sahibi Faysal Gökgöz, AA muhabirine, medikal ürünler alım satımı üzerine işletmesini 2004'te kurduğunu söyledi.

İşletmelerini büyütmek amacıyla üretime yöneldiklerini anlatan Gökgöz, "2012'de kendi imalatımızı yapmaya karar verdik ve Yozgat'taki bir fabrikayla anlaştık. Bir yıl orada fason imalat yaptırdıktan sonra kendi tesislerimizi kurmaya başladık. 2021'de ikinci, 2023'te üçüncü tesisimizi tamamladık. Şu anda toplamda 12 bin 800 metrekare kapalı alanda imalat yapıyoruz. Üç tesisimizden 70'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz ve şu anda 80 civarında çalışanımız var." diye konuştu.

Gökgöz, işletmelerinde teknolojik ve katma değeri yüksek ürünler ürettiklerini ifade etti.

Muayene yatağı, medikal masa, koltuk, karyola ve sedye grubunun tamamını ürettiklerini aktaran Gökgöz, "Ürünlerimizin tamamı mekatronik, yani elektrikli ve mekanik ürünlerin birleşimi. El kumandası ya da hidrolikle hareket ediyor. Hareketsiz hiçbir ürün yok. Yaklaşık 5,5 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Avrupa ülkelerinin tamamına yakını, Arap ülkeleri ve Rusya'ya ürün gönderiyoruz." dedi.

Gökgöz, 2023'te 63 milyon liralık bir yatırım planladıklarını ve şu anda yüzde 80'ini tamamladıklarını belirterek, hedeflerinin ürün yelpazesini genişletmek ve istihdam sayısını artırmak olduğunu kaydetti.