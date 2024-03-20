Çekerek'te ilkokulda akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Akbay İlkokulu'nda öğrenciler arası akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Okulun salonundaki turnuva hakkında bilgi veren okul müdürü Yaşar Altan, öğrencilerin strateji ve zeka becerilerini geliştirmek amacıyla akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlediklerini söyledi.

Altan, bu tür etkinliklere önem verdiklerini ifade ederek, "Akıl ve zeka oyunları, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirirken aynı zamanda eğlenceli ve interaktif öğrenme ortamı sunuyor. Turnuvada dereceye giren öğrencilerim okullar arası ilçe turnuvasında okulumuzu temsil edecek. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize ve destek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.