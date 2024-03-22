Çekerek'te lise ve ilkokul öğrencileri birlikte ders yaptı

Lise ve ilkokul öğrencilerinin bir araya gelerek etkileşimde bulunduğunu aktaran Altan, "Öğrenciler birlikte ders yaptı, oyun oynadılar, grup çalışmaları gerçekleştirdi. Etkinliğimize katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Akbay İlkokulu Müdürü Yaşar Altan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden proje kapsamında lise öğrencilerinin okullarını ziyaret ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.