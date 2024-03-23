Huzurevinde kalan 6 depremzede, birbirlerine destek oluyor

ÖMER ERTUĞRUL - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kahramanmaraş Huzurevi'nden ayrılarak Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'ne gelen 6 depremzede, birbirlerine omuz vererek hayata tutunuyor.

Arif Aydemir (69), İbrahim Özaktürk (64), Nuh Ölç (85), Remzi Yağcı (78), Yılmaz Günay (83) ve Necmaddin Muhammadi (72) depremin ardından Kahramanmaraş'tan Yozgat'a gelmek zorunda kaldı.

Yerleştirildikleri Alparslan Türkeş Huzurevi'nde depremin yaralarını birbirlerine destek olarak sarmaya çalışan 6 depremzede, günlerini birbirleriyle sohbet ederek, kitap okuyup, resim çizerek geçiriyor.

Depremzede Arif Aydemir, AA muhabirine, Kahramanmaraş Huzurevi'nde 6 Şubat'ta depremle uyandıklarını ve dışarı çıktıklarını söyledi.

O gün havanın çok soğuk olduğunu ve üşüdüklerini anlatan Aydemir, önce Kahramanmaraş'ta bir binaya yerleştirildiklerini ardından da Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'ne geldiklerini belirtti.

Aydemir, Yozgat'ta huzurevinden memnun olduklarını dile getirerek, "Durumumuz iyi, yemeğimiz geliyor, çayımızı içiyoruz, memnunuz. Gurbette kaldığın için rahat olsan dahi kendi memleketini arıyorsun, toprağını özlüyorsun. Biz de oraya tekrar geri dönmek için uğraşıyoruz, memleketi özledik. Buraya geleli bir yılı geçti." dedi.