Yozgat'ta oy sayımı sırasında tabancayla açılan ateş sonucu 2 kişi hafif yaralandı

Jandarma okul çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Silahla ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yangı Mahallesi İlkokulu'nda oy sayımı sırasında kimliği öğrenilemeyen şüphelinin tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu K.T. ve A.A. elinden yaralandı.

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