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        Yozgat'ta oy sayımı sırasında tabancayla açılan ateş sonucu 2 kişi hafif yaralandı

        Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 00:05 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:05
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        Yozgat'ta oy sayımı sırasında tabancayla açılan ateş sonucu 2 kişi hafif yaralandı
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        Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yangı Mahallesi İlkokulu'nda oy sayımı sırasında kimliği öğrenilemeyen şüphelinin tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu K.T. ve A.A. elinden yaralandı.

        Kadışehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Jandarma okul çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Silahla ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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