Yozgat'ta oy sayımı sırasında tabancayla açılan ateş sonucu 2 kişi hafif yaralandı
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yangı Mahallesi İlkokulu'nda oy sayımı sırasında kimliği öğrenilemeyen şüphelinin tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu K.T. ve A.A. elinden yaralandı.
Kadışehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Jandarma okul çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Silahla ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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