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        Yozgat'ta oy kullanırken kalp krizi geçiren vatandaş öldü

        Yozgat'ta oy kullanmaya giden vatandaş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:59 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:59
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        Yozgat'ta oy kullanırken kalp krizi geçiren vatandaş öldü
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        Yozgat'ta oy kullanmaya giden vatandaş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Lök köyünde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için eski sağlık ocağı binasına giden 76 yaşındaki Mustafa İldiş, oy pusulalarıyla kabine giderken fenalaştı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen İldiş, yakınları tarafından özel araçla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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