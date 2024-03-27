Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Güdücü, kira beyannamesi uyarısında bulundu

Beyan döneminin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 1 Nisan'da sona ereceğini, verginin 2 taksitle ödeneceğini aktaran Güdücü, "İlk taksit 1 Nisan'da ikinci taksit ise 31 Temmuz'da ödenecek. Kira geliri elde eden mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için beyannamelerini zamanında vermeleri gerekmekte." diye konuştu.

Güdücü, "Mükelleflerimiz beyannamelerini vergi dairemizden ya da gib.gov.tr. uygulamasının 'Hazır Beyan Sistemi' üzerinden verebilir. Söz konusu tutarın üzerinde gelir elde edip beyan vermeyen vatandaşlarımızın istisnadan faydalanamayacak." dedi.

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