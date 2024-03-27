Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Güdücü, kira beyannamesi uyarısında bulundu

        Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Yasin Güdücü, 2023 yılı kira gelir beyanlarının 1 Nisan 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar verilmesi gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Güdücü, kira beyannamesi uyarısında bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Yasin Güdücü, 2023 yılı kira gelir beyanlarının 1 Nisan 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar verilmesi gerektiğini bildirdi.

        Güdücü, AA muhabirine, 21 bin lira üzerinde kira geliri olanların beyanname vermesi gerektiğini söyledi.

        Güdücü, "Mükelleflerimiz beyannamelerini vergi dairemizden ya da gib.gov.tr. uygulamasının 'Hazır Beyan Sistemi' üzerinden verebilir. Söz konusu tutarın üzerinde gelir elde edip beyan vermeyen vatandaşlarımızın istisnadan faydalanamayacak." dedi.

        Beyan döneminin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 1 Nisan'da sona ereceğini, verginin 2 taksitle ödeneceğini aktaran Güdücü, "İlk taksit 1 Nisan'da ikinci taksit ise 31 Temmuz'da ödenecek. Kira geliri elde eden mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için beyannamelerini zamanında vermeleri gerekmekte." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Hatay'da uçuşlar başlıyor
        Hatay'da uçuşlar başlıyor
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor (2)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor (2)
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Yozgat mitinginde konuştu:...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Yozgat mitinginde konuştu:...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Yozgat mitinginde konuştu:...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Yozgat mitinginde konuştu:...
        Sorgun Kaymakamı Aydın şehit ailesini ziyaret etti
        Sorgun Kaymakamı Aydın şehit ailesini ziyaret etti
        Sorgun Belediye Başkanı Ekinci projelerini açıkladı
        Sorgun Belediye Başkanı Ekinci projelerini açıkladı
        Huzurevinde kalan 6 depremzede, birbirlerine destek oluyor
        Huzurevinde kalan 6 depremzede, birbirlerine destek oluyor