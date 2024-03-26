Sorgun Kaymakamı Aydın şehit ailesini ziyaret etti

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, şehit ailesine ziyarette bulundu.

Kaymakam Aydın, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevliyken 10 Aralık 2016'da bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan Ahmet Alan'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehidin babası Erpolat Alan ve annesi Zehra Alan ile sohbet eden Aydın, "Şehitlerimizin geride kalan anne-baba eş ve çocukları ile kardeşleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir." dedi.

Kaymakam Aydın'a Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasin Tıraşoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Erkan Demir eşlik etti.