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        Yozgat'ta 'ramazan yardımı' izdihama dönüştü, vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi

        YOZGAT'ta bir iş insanı, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine sebze yardımında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 20:01 Güncelleme: 22.03.2024 - 20:05
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        Yozgat'ta 'ramazan yardımı' izdihama dönüştü, vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi
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        YOZGAT'ta bir iş insanı, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine sebze yardımında bulundu. Sebze dolu poşetlerden almak isteyenler izdihama sebep olurken, bazı vatandaşlar ise ezilme tehlikesi yaşadı.

        Yozgat'ta bir iş insanı, ramazan ayı dolayısıyla kent merkezindeki Fatih Camisi önünde iki kamyon dolusu domates, patates, soğan, salatalık ve sarımsak dağıttı. Çoğunluğunu kadın ve yaşlıların oluşturduğu kalabalık, kamyonlarla getirilen sebzelerden alabilmek için birbiriyle yarıştı. Yardım kısa sürede izdihama dönüşürken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi. Sebzelerden alabilmek için birbirlerini iten vatandaşlar aralarında kısa süreli tartışma da yaşandı. Yardım malzemeleri yarım saat içerisinde tükenirken, bazı vatandaşlar dağıtılan ürünlerden alamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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