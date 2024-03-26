Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Yozgat mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletimizin toprakları üzerinde operasyon yapılmasına, vatanımızın bölünmesine müsaade etmedik. Gazze meselesinden Filistin'e, Türkistan'dan Karabağ'a nerede bir işgal, zulüm, adaletsizlik ve hukuksuzluk varsa elimizle, dilimizle ve kalbimizle müdahale ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Yozgat mitinginde konuştu.

Yozgatlıları "Kırattan atın olsun, rüzgar kanadın olsun, şu Bozok yaylasında gönlüm Yozgat'ın olsun." sözleriyle selamlayan Erdoğan, "5 yıl sonra gönüllerimizi tekrar buluşturan Rabb'ime hamdediyorum." ifadesini kullandı.

Yozgat'a geçen yıl 26 Nisan'da gelmeye niyetlendiğini, bu vesileyle hem Yozgatlılarla kucaklaşmayı hem de hızlı tren hattının açılış sevincini paylaşmayı planladıklarını aktaran Erdoğan, bunun son anda mümkün olmadığını, kendisini temsilen Fuat Oktay'ın şehre geldiğini hatırlattı. Yozgatlılara hızlı trenden memnun olup olmadıklarını soran Erdoğan, "Tekrar hayırlı uğurlu olsun, yaparsa AK Parti yapar. Yine AK Parti yapacak. Öyle sağa sola savrularak birileri kalkıp da 'bir şeyler yapalım' derse buna da aldanmayın. Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizin hizmetinizde." diye konuştu.

Millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiklerini belirten Erdoğan, "Şimdi 31 Mart'ta seçilecek olan yerel yönetimdeki kardeşlerimle, Celal Köse kardeşimle ve tüm diğer ilçelerdeki belediye başkanı kardeşlerimle Yozgat'ımıza hizmetimiz şüphesiz ki çok daha güçlü olacaktır." dedi. Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının açılmasıyla daha fazla vatandaşın hızlı trenin konforundan istifade etmeye başladığını dile getiren Erdoğan, "Rabb'im ömür, milletimiz de destek verdikçe sizin için çalışmaya devam edeceğiz, yeter ki Yozgatlılar olarak bizden duanızı, desteğinizi esirgemeyin. Allah'ın izniyle gerisi bizim için mesele değildir. Sorun mu var, çözeriz. Engel mi var, aşarız. Sıkıntı mı var, gideririz. Saldırı mı var, göğsümüzü siper ederiz. Yozgat bizimle olduğu müddetçe gerekirse 7 düvele meydan okumaktan çekinmeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Alanda 50 bin kişi olduğu bilgisini aldığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hamdolsun Yozgat bugüne kadar bizi hiçbir zaman bu yolda yalnız koymadı. Terör örgütlerinden ihanet şebekelerine kadar ülke ve millet düşmanı kim varsa hepsinin de başını ezdik. Gabar'da ezdik, Tendürek'te ezdik, Bestler Dereler'de ezdik hala eziyoruz. Bak şimdi Gabar'da petrol çıkardık. Neden? Teröristleri temizledik ve şimdi oradan her gün binlerce, on binlerce varil hamdolsun petrol çıkarıyoruz. Devletimizin toprakları üzerinde operasyon yapılmasına, vatanımızın bölünmesine müsaade etmedik. Gazze meselesinden Filistin'e, Türkistan'dan Karabağ'a nerede bir işgal, zulüm, adaletsizlik ve hukuksuzluk varsa elimizle, dilimizle ve kalbimizle müdahale ettik. O da imanın en zayıf derecesi."

- "Düne kadar toplu iğneyi ithal eden bir Türkiye vardı" İftihar vesilesi bir gerçeği Yozgat'tan paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Bugün 70 sente muhtaç olan değil, 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan Türkiye var. Düne kadar toplu iğneyi ithal eden bir Türkiye vardı, tabancasını bile yurt dışından satın alan değil 5,5 milyar dolar ihracatla savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Bugün Boraltan Köprüsü'nde olduğu gibi kardeşlerine sırtını dönen değil, kardeşlerinin hakkını korumak için her türlü adımı atabilen bir Türkiye var. Bugün Balkanlar'da barışın korunmasında, Karabağ'da 30 yıllık işgalin sonlandırılmasında, Libya'da darbenin engellenmesinde aktif rol alan, güçlü, cesur, dirayetli bir Türkiye var."

Türkiye'yi bugünlere milletle birlikte getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, ekonomiden ihracata, turizmden istihdama her alanda Türkiye'yi 4-5 kat beraberce büyüttüklerini söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti: "Eli kanlı terör örgütlerine Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyini beraberce dar ettik. Ülkemizi bir çok başlıkta parmakla gösterilen konuma beraberce getirdik. 'El ayranı ciğer soğutmaz' diyerek başta savunma olmak üzere her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve kesiyoruz. Milli savaş uçağımız KAAN'ı gördünüz mü? 'Yapamaz' dedikleri, 'Yapsalar bile uçuramazlar' diyerek küçümsedikleri KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah 2028 yılında bir uçak sesi duyup başımızı kaldırdığımızda gökyüzünde Türk mühendislerinin yaptığı KAAN'ı göreceğiz. Gök vatanımızın korunmasında KAAN önemli rol oynayacak."

Ülkenin ilk milli markası Togg'un bir yıldır yolları süslediğini ifade eden Erdoğan, "Bundan 60 yıl önce Devrim otomobilini bir yolunu bulup engellemişlerdi ama Togg'da buna muvaffak olamadılar. Çok uğraştılar, pek çok iftira attılar, Togg'un milletimizle buluşmasına set çekmek için her türlü rezilliği sergilediler ancak emellerine ulaşamadılar. 'Fabrikası bile yok' diyenlere aldırmadan yolumuza karalılıkla devam ettik ve hamdolsun sonunda başardık. İnşallah çok daha fazlasını başaracağız." diye konuştu.