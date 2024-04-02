Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta otizmliler için yürüyüş yapıldı

        Yozgat'ta Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:29 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta otizmliler için yürüyüş yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ta Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde yürüyüş düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, otizmli bireyler, aileleri ve vatandaşlar Otogar önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Arif Topal, 2 Nisan'ın "Dünya Otizm Farkındalık Günü", nisan ayının ise otizm farkındalık ayı olduğunu belirtti.

        Topal, bu ayda dünyada otizm ve otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı konusunda farkındalığın ve duyarlılığın artırılmasına yönelik çalışma gerçekleştirildiğini ifade ederek, otistik çocukların ve ailelerinin hayatta mutlu olabilmeleri, sosyalleşmeleri, temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden en iyi ve en uygun şekilde faydalanabilmesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de yangın faciası! 12 kişi öldü, 7'si ağır 11 kişi yaralandı
        Şişli'de yangın faciası! 12 kişi öldü, 7'si ağır 11 kişi yaralandı
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Alkollü araç kullandı! 3 genç öldü! Tahliye edildi!
        Alkollü araç kullandı! 3 genç öldü! Tahliye edildi!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta YRP'li Arslan başkan seçildi; MHP 7, AK Parti 5, YRP 1 ilçe kazan...
        Yozgat'ta YRP'li Arslan başkan seçildi; MHP 7, AK Parti 5, YRP 1 ilçe kazan...
        Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı Arslan, seçim sonucunu d...
        Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı Arslan, seçim sonucunu d...
        Yozgat'ta oy sayımı sırasında tabancayla açılan ateş sonucu 2 kişi hafif ya...
        Yozgat'ta oy sayımı sırasında tabancayla açılan ateş sonucu 2 kişi hafif ya...
        Yozgat'ta oy kullanırken kalp krizi geçiren vatandaş öldü
        Yozgat'ta oy kullanırken kalp krizi geçiren vatandaş öldü
        Sandık başında kalp krizinden hayatını kaybetti
        Sandık başında kalp krizinden hayatını kaybetti
        DSİ 21 yılda Yozgat'a 16 milyar 961 milyon liralık yatırım yaptı
        DSİ 21 yılda Yozgat'a 16 milyar 961 milyon liralık yatırım yaptı