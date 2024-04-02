Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde oylar yeniden sayıldı ancak kazanan değişmedi

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde CHP'nin itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı.

CHP temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak ilçedeki 13 bin 619 seçmenin kayıtlı olduğu 45 sandık için sonuçlara itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını kabul ederek oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Gökhan Coşar'ın oyu 5 bin 472'ye yükseldi, CHP adayı Sinan Budak'ın oyu ise 5 bin 267'ye düştü.

Boğazlıyan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Gökhan Coşar 5 bin 464 oy alarak kazanmıştı. Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ilçede CHP adayı Sinan Budak ise 5 bin 272 oy almıştı.