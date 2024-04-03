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        Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde oylar yeniden sayıldı ancak sonuç değişmedi

        Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı ancak sonuç değişmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:51 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:51
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        Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde oylar yeniden sayıldı ancak sonuç değişmedi
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        Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı ancak sonuç değişmedi.

        AK Parti temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 3 bin 516 seçmenin kayıtlı olduğu 13 sandık için sonuçlara itiraz etti.

        İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını kabul ederek oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

        Yapılan sayım sonucunda Yeniden Refah Partisi adayı Davut Karadavut 1330 oy aldı, AK Parti adayı Şabettin Aksoy'un oyu ise 1319'a düştü.

        Kadışehri Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Karadavut 1333 oy alarak kazanmıştı. AK Parti adayı Şabettin Aksoy ise 1326 oy almıştı.

        Öte yandan, AK Parti temsilcilerinin İl Seçim Kurulu'na itiraz edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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