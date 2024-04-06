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        Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 14:05 Güncelleme: 06.04.2024 - 14:05
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        Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, C.T. (55) yönetimindeki 06 Z 3268 plakalı otomobil, Sivas-Yozgat kara yolu Akdağmadeni ilçesi Pazarcık köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobildeki M.T'nin (54) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan sürücü ile araçtaki E.S. (34) ambulansla Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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