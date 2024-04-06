Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.T. (55) yönetimindeki 06 Z 3268 plakalı otomobil, Sivas-Yozgat kara yolu Akdağmadeni ilçesi Pazarcık köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki M.T'nin (54) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan sürücü ile araçtaki E.S. (34) ambulansla Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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