Yozgat'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

Yozgat'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 184 konut ile 9 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

TOKİ tarafından, Menekşe Evleri'nde hak sahipleriyle uzlaşılarak 2020'de başlatılan projede, 301 konuttan tamamlanan 184'ü ile 9 iş yerinin anahtar teslimi için tören düzenlendi.

Konutların bulunduğu alanda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, teslimi yapılan evlerin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Yozgat'a her alanda hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Yozgat coğrafyasında, Anadolu'muzda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol almaya devam ediyoruz. Bir yandan eğitimde, bir yandan sağlıkta, bir yandan tarımda, bir yandan güvenlikte, bir yandan ulaşımda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Coğrafyamızdaki onca olumsuzluğa rağmen bir yandan da yapı stokumuzu yenilemeye, sadece deprem bölgesinde değil Orta Anadolu'da, Karadeniz'de, ülkemizin her sathında kentlerimizi güzelleştirmeye, daha dayanıklı, daha güzel yuvalarla insanımızı buluşturmaya devam ediyoruz."