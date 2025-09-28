Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

        Yozgat'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 184 konut ile 9 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 17:41 Güncelleme: 28.09.2025 - 18:00
        Yozgat'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi
        Yozgat'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 184 konut ile 9 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

        TOKİ tarafından, Menekşe Evleri'nde hak sahipleriyle uzlaşılarak 2020'de başlatılan projede, 301 konuttan tamamlanan 184'ü ile 9 iş yerinin anahtar teslimi için tören düzenlendi.

        Konutların bulunduğu alanda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, teslimi yapılan evlerin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

        Yozgat'a her alanda hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Özkan, şunları kaydetti:

        "Yozgat coğrafyasında, Anadolu'muzda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol almaya devam ediyoruz. Bir yandan eğitimde, bir yandan sağlıkta, bir yandan tarımda, bir yandan güvenlikte, bir yandan ulaşımda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Coğrafyamızdaki onca olumsuzluğa rağmen bir yandan da yapı stokumuzu yenilemeye, sadece deprem bölgesinde değil Orta Anadolu'da, Karadeniz'de, ülkemizin her sathında kentlerimizi güzelleştirmeye, daha dayanıklı, daha güzel yuvalarla insanımızı buluşturmaya devam ediyoruz."

        Emek veren firmalara teşekkür eden Özkan, ev sahiplerine kazasız belasız, huzurlu ve mutlu bir ömür diledi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İzzet Yılmaz ise toplam konut sayısının 301, iş yeri sayısının ise 22 olduğunu söyledi.

        Projenin TOKİ aracılığıyla 2020'de ihale edilerek yüklenici firma tarafından yapımına başlandığını ve teslim aşamasına gelindiğini belirten Yılmaz, "Tamamlanan 184 konut ve 9 iş yerinin hak sahiplerine dağıtımına bugün itibarıyla başlanmıştır. Geriye kalan 117 konut ve 13 iş yeri ise sonraki süreçte Bakanlığımızın belirleyeceği bir tarihte satışa sunulacaktır." diye konuştu.

        AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül'ün de konuşmasının ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edilerek, örnek daire gezildi.

