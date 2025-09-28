Yozgat'ta düğünde havaya ateş açan kişiye para cezası
Yozgat'ta düğünde havaya ateş açan kişiye 11 bin 977 lira para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Musabeyli köyünde bir düğünde havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları incelemede havaya ateş açtığı tespit edilen S.O'ya 11 bin 977 lira para cezası kesti.
S.O'nun üzerinde bulunan kuru sıkı tabancaya da el konuldu.
