Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan B.A. ile M.A.K. Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada, D.A. (41) hayatını kaybetti, sürücüler ile M.A.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.