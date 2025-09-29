Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 15:14 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        C.D'nin (50) kullandığı 38 AGG 416 plakalı hafif ticari araç, Çekerek-Sorgun kara yolu İsaklı köyü mevkisinde B.A. (19) yönetimindeki 06 RJ 434 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, D.A. (41) hayatını kaybetti, sürücüler ile M.A.K. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan B.A. ile M.A.K. Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Boğazlıyan Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hizmete açıldı
        Boğazlıyan Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hizmete açıldı
        Yozgat'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi
        Yozgat'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi
        Yozgat'ta düğünde havaya ateş açan kişiye para cezası
        Yozgat'ta düğünde havaya ateş açan kişiye para cezası
        Yozgat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
        Yozgat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
        Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Yozgat'ta jandarma ekipleri yük taşıyan araçları denetledi
        Yozgat'ta jandarma ekipleri yük taşıyan araçları denetledi