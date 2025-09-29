Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Boğazlıyan Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hizmete açıldı

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Yozgat'ta Boğazlıyan Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 14:16 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boğazlıyan Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hizmete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Yozgat'ta Boğazlıyan Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı.

        Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'le birlikte Boğazlıyan ilçesinde yapımı tamamlanan lisenin açılış törenine katılan Macit, burada yaptığı konuşmada, Çiçek ile milletvekili döneminde beraber çalışma fırsatı bulduğunu, sözlerinden, öğütlerinden, uyarılarından, tavsiyelerinden hep istifade ettiğini söyledi.

        Macit, bu memlekete yaptığı hizmetlerle milyonlarca insanın hayatına dokunan Çiçek'in ismini taşıyan bir okulda eğitim alan öğrencilerin de Çiçek gibi bu memlekete güzel hizmetler yapmasını temenni etti.

        Eğitimde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yeni bir modele geçildiğini belirten Macit, "Eğitimde bugün öğretmen başına düşen öğrenci sayısında, öğrenci başına düşen sınıf sayısında dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle aynı kulvardayız. Sınıflarında akıllı tahtası olan, tüm okullarında internet olan ender ülkelerden bir tanesiyiz." dedi.

        Ülke olarak türlü imkana sahip olduklarını vurgulayan Macit, "Bizlere düşen sahip olduğumuz bilgiyi aksiyona çevirmek, işe çevirmek ve bunu yaparken de bu memlekete hizmet etme duygusuyla, çevremize yararlı olma duygusuyla hizmet etmek. Bu okulun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Siz değerli öğretmenlere, öğrenci arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bana ve milyonlarca insanın hayatına dokunan Sayın Cemil Çiçek'e de bir kere daha huzurlarınızda şükranlarımı arz etmek istiyorum." diye konuştu.

        - "Düz lise artık Türkiye için yük olmaya başladı"

        Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek de okulun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Bu ülkede yaşanan problemlerin hemen hemen tamamının ya doğru eğitim alınamadığından ya da yetersiz eğitimden kaynaklandığını dile getiren Çiçek, "Çözümü de öyle şu parti, bu siyasi görüş, bu bilmem neden ziyade, evvel eğitimi doğru dürüst rayına oturtmaktan geçiyor. Eğer eğitim işini düzene koyamazsak emin olun bu memleket birçok noktada sıkıntıya girecektir. O nedenle yapılan iş doğrudur. Meslek liselerinin sayısının artırılması doğrudur." ifadelerini kullandı.

        İnsanları iyi eğitmeleri gerektiğine dikkati çeken Çiçek, "Düz lise artık Türkiye için yük olmaya başladı. Oradan sağladığımız bir getiri yok. Üstelik gençlerimizi heba ediyoruz. Onun için meslek liseleri önemli. İşte bu meslek lisesi de inşallah kendi kuruluş amacına uygun olarak insanlarımızı yetiştirecek, eğitecek. Onlar da ülkemize, insanlarımıza faydalı olacak. İnşallah burası hayırlı hizmetlere vesile olur." diye konuştu.

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından Macit, Çiçek ve il protokolü, açılışını yaptıkları liseyi gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi
        Yozgat'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi
        Yozgat'ta düğünde havaya ateş açan kişiye para cezası
        Yozgat'ta düğünde havaya ateş açan kişiye para cezası
        Yozgat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
        Yozgat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
        Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Yozgat'ta jandarma ekipleri yük taşıyan araçları denetledi
        Yozgat'ta jandarma ekipleri yük taşıyan araçları denetledi
        Yozgat'ta jandarma ekipleri KADES'i tanıttı
        Yozgat'ta jandarma ekipleri KADES'i tanıttı