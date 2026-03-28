        Çekerek Sürayyabey Barajı'nda iki kat artan doluluk çiftçileri ve balıkçıları mutlu etti

        SAİT ÇELİK - Yozgat, Tokat, Amasya ve Çorum'da 66 bin hektardan fazla tarım arazisini sulayan, balıkçıların geçim kaynağı Çekerek Sürayyabey Barajı'nda doluluk geçen yıla göre 2 kat arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki barajda, geçen yıl kuraklık nedeniyle yüzde 20,6'ya düşen doluluk, son yağışlarla yüzde 42,7'e yükseldi.

        Yıllık ortalama 51 gigavatsaat elektrik üreten ve 1310 hektometreküp su tutma kapasitesine sahip Çekerek Barajı'nda yağışlı geçen kış mevsiminin ardından artan su seviyesi, çiftçilerin yanı sıra bölgedeki balıkçıları da mutlu etti.

        Çekerek Ziraat Odası Başkanı Şükrü Kayhan, AA muhabirine, barajdaki su seviyesinin geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde arttığını söyledi.

        Kuraklık nedeniyle barajda doluluğun geçen yıl yüzde 20'ye kadar düştüğünü anımsatan Kayhan, bu yıl ciddi artışın yaşanmasına rağmen suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini belirtti.

        Balık üretimi açısından su seviyesinin önemli olduğunu ifade eden Kayhan, su seviyesinin düşmesinin ardından balık kafeslerinin birkaç kez yer değiştirdiğini, balıkçıların şu anda normal faaliyetlerine yeniden başladığını dile getirdi.

        Kayhan, mevcut durumun iyiye gittiğini vurgulayarak, "İnşallah su bereketli olur. Çiftçimiz için iyi olacağını tahmin ediyorum. Allah çiftçimize bol ürünler versin. Suyumuzdan şu anda memnunuz ama tasarruflu kullanımda da yarar var. Suyumuz sadece Çekerek'te değil Tokat, Amasya ve Çorum'da da ciddi anlamda arazi sulamaktadır. Bundan dolayı da önemi daha fazla artıyor." dedi.

        - "Daha fazla balık, daha fazla üreme olacak"

        Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Dursun Uslu ise önceki yıllarda kuraklık nedeniyle barajda balık ölümleri yaşandığını anımsattı.

        Barajın önceki yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kıyıdan geriye çekildiğine dikkati çeken Uslu, bu yılki yağışların memnuniyet verici olduğunu söyledi.

        Yağışların çiftçiler ve balıkçıları sevindirdiğini aktaran Uslu, "Su seviyesi yükselince otlar ve çöpler su altında kaldı. Balıklar da çürüyen otlar, çöpler ve söğütlerden oluşan bu ortamdan besleniyor. Bu durum balıklar için oldukça faydalı oluyor. Daha fazla balık, daha fazla üreme olacak. Güzel yağış aldık, memnunuz." diye konuştu.

        Uslu, balıkçılıktan geçimini sağlayan ailelerin özellikle nisan ayında gümüş balığı sezonunun başlamasıyla hareketlilik yaşayacağını dile getirdi.

        Barajdaki kafeslerde üretilen balıkların Çanakkale ve Hatay'daki firmalar aracılığıyla yurt dışına ihraç edildiğini aktaran Uslu, bu yıl iyi bir sezon beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 12 ABD askeri yaralandı
        İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 12 ABD askeri yaralandı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!

        Benzer Haberler

        Yıldızlar basketbol yarıfinal müsabakaları Yozgat'ta tamamlandı
        Yıldızlar basketbol yarıfinal müsabakaları Yozgat'ta tamamlandı
        Ölüme terk edilmiş köpek yavrularına sahip çıktı
        Ölüme terk edilmiş köpek yavrularına sahip çıktı
        16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı
        16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta 16 yıl 9 ay 20 gün hüküm giyen hırsız yakalandı
        Yozgat'ta 16 yıl 9 ay 20 gün hüküm giyen hırsız yakalandı
        Akdağmadeni'nde bahar mesaisi: park ve bahçeler yenileniyor
        Akdağmadeni'nde bahar mesaisi: park ve bahçeler yenileniyor
        Yozgat'ın geleceği için dev imzalar atıldı: Altyapıda modernizasyon dönemi...
        Yozgat'ın geleceği için dev imzalar atıldı: Altyapıda modernizasyon dönemi...