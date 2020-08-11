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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Organik balın Hanım ağası yılda 1.5 ton bal üretiyor

İHA

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Aşağıcumafakılı köyünde yaşayan 4 çocuk annesi İhsaniye Arslan, 20 yıl önce 3 kovan ile başladığı bal üretimini 200 kovana çıkararak yılda ortalama 1.5 ton organik bal üretiyor.

Organik balın Hanım ağası yılda 1.5 ton bal üretiyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Aşağıcumafakılı köyünde yaşayan 4 çocuk annesi İhsaniye Arslan, 20 yıl önce 3 kovan ile başladığı bal üretimini 200 kovana çıkararak yılda ortalama 1.5 ton organik bal üretiyor.
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Yozgat’ta bal hasadı başladı. Yüzlerce çeşit endemik bitki türü ve zengin çiçek florası ile bal üretimi yapan gezginci arıcıların gözdesi haline gelen Yozgat’ın Bozok yaylaları, bal üretimi yapmak isteyen ev hanımlarının da ilgi odağı haline geldi.
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Aşağıcumafakılı köyünde yaşayan ev hanımı ve 4 çocuk annesi 49 yaşındaki İhsaniye Arslan da, 3 kovan arıyı 200 kovana çıkartarak yılda 1.5 ton bal üretiyor. Günlük ev işlerini yaptıktan sonra kovanların bulunduğu bölgeye giden Arslan, gün boyunca özel giysilerini giyerek arı ve kovanların bakımını yapıyor.
‘Sorgunlu Hanımağa’ isimli marka ile Türk Patent Enstitüsünden ürettiği balın patentini de alan Arslan, balları Türkiye’nin dört bir tarafına internet üzerinden kargo ile gönderiyor. Arslan, elde ettiği gelirle hem arı kovanlarını büyütüyor hem de ev ekonomisine destek oluyor. Pazar sıkıntısı yaşamayan Arslan, 3 ay içerisinde balların satışını gerçekleştiriyor.
Bal üreticisi İhsaniye Arslan, petekli ve süzme balın kilosunu 100 TL, kara kovan balının kilosunu 150 TL, polenin 100 gramını ve propolisin 50 gramını 30 TL‘den satışa sunuyor.
Arıcılığa 20 yıl önce eşi sayesinde başladığını anlatan Arslan, “Arıcılığa 3 kovan arı ile başladım. Arılara bakmayı sevdim, önceleri korktum ama sonraları sevdim. 3 kovanı çoğalttık derken 200 kovana ulaştık. Arılara yalnız bakıyorum ağır işlerde eşim ve çocuklarım yardımcı oluyorlar. Balımızın özelliği yayla, çiçek balı olması, bu arılarımızın olduğu mevkii de keven, kekik gibi bitki çeşitleri var. Balımızı doğal üretiyoruz katkısız. Biz mevsim arıcısıyız. Mevsim iyiyse güzel bal alırız kötüyse az bal alırız. Yılda bin 500 kilogram bal üretiyoruz. Bizden bir bal alan sürekli müşterimiz olur. Türkiye’nin her yerine internet üzerinden bal gönderiyoruz. Balımızın patentini aldık. Kargo ile anlaşmamız var, her yere ulaştırıyoruz. Bizim balımızın pazar sorunu yok 3 ay içinde bizim balımız biter, kalmaz” dedi.
Arılarla her gün bebek gibi ilgilendiğini de anlatan Arslan, “Bal haricinde, kara kovan balı, süzme bal, petekli bal, polen, propolis üretiyoruz. Arı ile uğraşmak kolay değil. Günde 15 kez arı sokuyor. Bu bile zorluğunu gösteriyor. Arılarla bebek gibi ilgileneceksin, bakımını yapacaksın, onlardan hiç ayrılmayacaksın. Arının her şeyi emek istiyor” şeklinde konuştu.

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