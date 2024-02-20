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        Yozgat'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:24 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:24
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        Yozgat'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
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        Yozgat'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Dün Lise Caddesi'nde bir kafeterya önünde gençler arasında çıkan ve A.Ö'nün (23) bıçakla öldürüldüğü kavgada yaranan S.K. (23) ve S.O. (23), hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

        Dün gözaltına alınan S.E.Y. (23) ile S.K. ve S.O, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

        S.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.E.Y. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çevreye rahatsızlık verme iddiasıyla gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada A.Ö. olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan S.K. ve S.O. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, S.E.Y. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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