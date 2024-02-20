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        Yozgat Sanayi ve Ticaret Merkezi 2024 yılı yatırım planına alındı

        Yozgat Sanayi ve Ticaret Merkezi Yapı Kooperatifi Başkanı Akif Demirkaya, kentin ikinci sanayi sitesi için resmi prosedürlerin tamamlandığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2024 yılı yatırım planına alındığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:52 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:04
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        Yozgat Sanayi ve Ticaret Merkezi 2024 yılı yatırım planına alındı
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        Yozgat Sanayi ve Ticaret Merkezi Yapı Kooperatifi Başkanı Akif Demirkaya, kentin ikinci sanayi sitesi için resmi prosedürlerin tamamlandığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2024 yılı yatırım planına alındığını söyledi.

        Demirkaya, kooperatif binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Çalatlı köyü mevkisinde planlanan ve kent merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Yozgat Sanayi ve Ticaret Merkezi'nin tamamlandığında kent ekonomisine büyük katkısının olacağını belirtti.

        Çalışmalara 2018'de başladıklarını ve 450 bin metrekare arsa tahsisinin yapıldığını aktaran Demirkaya, "Yozgat Sanayi Ticaret Merkezi'miz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılı yatırım planına alındı. Kooperatif olarak şu an üst yapı proje çalışmalarımız sürüyor ve kısa sürede tamamlanacak." dedi.

        Demirkaya, projenin iki etaptan oluştuğunu anlatarak, "Orta ölçekte imalat servisine yönelik bir sanayi sitesi olacak. Birinci etapta 154 iş yerimiz var. Bu iş yerlerimiz 250-400 ve 800 metrekare şeklinde yapılacak. İş yerinin yüksekliği ise 7 ve 8 metre olacak. Toplamda 500 iş yeri yapma iznimiz var. Birinci etabın ihalesini yaptıktan sonra ikinci etap çalışmaları başlayacak. Ödemeler ise inşaat bitene kadar yüzde 30'u, inşaat tamamlandıktan sonra da kalan kısım 15 yılda ödenecek." diye konuştu.

        Demirkaya, Yozgat Ticaret Merkezi'nin planlanmasında ve sürecin takip edilmesinde tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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