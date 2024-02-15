Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Şüpheli N.Ö'nün bulunduğu aracı ilçede durduran ekipler, aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 72 sikke, 28 obje, 8 yüzük ve mühür ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için kent merkezine geleceği bilgisine ulaştı.

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