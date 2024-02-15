Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 72 sikke, 28 obje, 8 yüzük ve mühür ele geçirildi, bur şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 72 sikke, 28 obje, 8 yüzük ve mühür ele geçirildi, bur şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için kent merkezine geleceği bilgisine ulaştı.
Şüpheli N.Ö'nün bulunduğu aracı ilçede durduran ekipler, aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 72 sikke, 28 obje, 8 yüzük ve mühür ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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