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        Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 72 sikke, 28 obje, 8 yüzük ve mühür ele geçirildi, bur şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:47 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:47
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        Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 72 sikke, 28 obje, 8 yüzük ve mühür ele geçirildi, bur şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için kent merkezine geleceği bilgisine ulaştı.

        Şüpheli N.Ö'nün bulunduğu aracı ilçede durduran ekipler, aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 72 sikke, 28 obje, 8 yüzük ve mühür ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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