Sorgun'da yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı

Ekinci, havuz tamamlandığında öğrencilere ücretsiz yüzme kursu verileceğini belirterek, "Amacımız, geleceğimizin teminatı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Bizler spora ve sporcuya önem veren bir belediyeyiz. Yüzme havuzumuz bir yıl içinde tamamlanıp hizmete girecek." dedi.

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