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        Sorgun Belediyesinde işçi alımı için kura çekilişi yapıldı

        Sorgun Belediyesinin temizlik işlerinde görevlendirmek üzere alacağı 40 işçi için kura çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:41 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:43
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        Sorgun Belediyesinde işçi alımı için kura çekilişi yapıldı
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        Sorgun Belediyesinin temizlik işlerinde görevlendirmek üzere alacağı 40 işçi için kura çekildi.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediyenin düğün salonundaki çekilişte yaptığı konuşmada, belediye olarak ilçenin temizliğine önem verdiklerini söyledi.

        Bu birimde eksikliği duyulan bölümler için başvuru açtıklarını ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:

        "Başvurular bu ayın 9'unda sona erdi. Sorgun 1. Noteri huzurunda düğün salonumuzda kura çekimi yapıldı. Temizlik işçisi alımı için 315, temizlik hizmetleri şoför alımı için de 110 kişi başvuruda bulundu. Temizlik işlerinde görevlendirilecek 25, şoför olarak alınacak 15 kişi noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Bu arkadaşlarımızın 1 aylık bir deneme süresi olacak. Bu süre içinde istediğimiz verimi alamadığımız arkadaşlarımızın iş akdini feshederek yerine listeden başka biri alınacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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