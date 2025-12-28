Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar da yürümekte zorluk yaşadı.

Belediye ve Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda buzlanmaya dikkati çekerek, sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, yola çıkacakların kış lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu.