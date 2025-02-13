Yozgat'ta devrilen kar küreme aracının sürücüsü yaralandı
–Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde kar küreme aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
–Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde kar küreme aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Aydıncık ilçesi Şebek Geçidi mevkisinde Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait iş makinesi, kar temizliği yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürcü amsulansla hastaneye kaldırıldı.
Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik amacıyla yolu geçici olarak trafiğe kapattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.