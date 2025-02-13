Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta Belediyesinden yangın denetimi

        Yozgat Belediyesi itfaiye, zabıta ve AFAD personellerinden oluşan ekiple otel, okul, yurt ve kurum binalarında yangın denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:48 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta Belediyesinden yangın denetimi
        ABONE OL

        Yozgat Belediyesi itfaiye, zabıta ve AFAD personellerinden oluşan ekiple otel, okul, yurt ve kurum binalarında yangın denetimi gerçekleştirdi.

        Belediye Başkanı Kazım Arslan, yaptığı açıklamada, kentte yangın riskini minimize etmek amacıyla sorumluluk alanları içerisinde bulunan başta otel, yurt, okul ve kurumlarda yangın denetimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Bolu Kartalkaya'daki otel yangının ardından oluşturdukları ekiple kapsamlı bir yangın denetimi yaptıklarını aktaran Arslan, Yozgat genelinde bulunan okul, yurt, otel ve kurumların tamamının denetlendiğini dile getirdi.

        Denetimlerde eksiklerin tespit edildiğini ve tamamlanması için kurum ve kuruluşlara süre verildiğini de vurgulayan Arslan, kurulan ekibin tekrardan sahaya çıkıp tespit çalışması yapacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta "Evcil Köy Projesi", 500 sahipsiz hayvana ev sahipliği yapacak
        Yozgat'ta "Evcil Köy Projesi", 500 sahipsiz hayvana ev sahipliği yapacak
        Yozgat'ta yolcu otobüsleri sivil jandarma ekiplerince denetlendi
        Yozgat'ta yolcu otobüsleri sivil jandarma ekiplerince denetlendi
        Yozgat Valisi Özkan'dan sürücü ve vatandaşlara kar uyarısı
        Yozgat Valisi Özkan'dan sürücü ve vatandaşlara kar uyarısı
        Yozgat'ta hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hük...
        Yozgat'ta hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hük...
        Yozgat'ta Liseler Arası Tiyatro Festivali başladı
        Yozgat'ta Liseler Arası Tiyatro Festivali başladı
        Yozgat'ta bazı ilçeler ve kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi
        Yozgat'ta bazı ilçeler ve kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi