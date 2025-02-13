Yozgat'ta Belediyesinden yangın denetimi

Denetimlerde eksiklerin tespit edildiğini ve tamamlanması için kurum ve kuruluşlara süre verildiğini de vurgulayan Arslan, kurulan ekibin tekrardan sahaya çıkıp tespit çalışması yapacağını kaydetti.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangının ardından oluşturdukları ekiple kapsamlı bir yangın denetimi yaptıklarını aktaran Arslan, Yozgat genelinde bulunan okul, yurt, otel ve kurumların tamamının denetlendiğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, yaptığı açıklamada, kentte yangın riskini minimize etmek amacıyla sorumluluk alanları içerisinde bulunan başta otel, yurt, okul ve kurumlarda yangın denetimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yozgat Belediyesi itfaiye, zabıta ve AFAD personellerinden oluşan ekiple otel, okul, yurt ve kurum binalarında yangın denetimi gerçekleştirdi.

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