Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Lise Caddesi'nde bir kafeterya önünde A.Ö, S.K, S.O. ile S.E.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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