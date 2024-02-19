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        Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 12:57 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:57
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        Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Lise Caddesi'nde bir kafeterya önünde A.Ö, S.K, S.O. ile S.E.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada A.Ö, S.K. ile S.O. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan A.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlenirken, S.K. ile S.O. sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli S.E.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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