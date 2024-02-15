Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 18 yaralı (2) VALİÖZKAN: ALINAN TEDBİRLERE DİKKAT ETMEMEK CANIMIZI YAKIYOR Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıları ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Özkan, "Yaralılarımızın bir kısmı Yozgat Şehir Hastanemizde, bir kısmı da Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmektedir. Tabi kaza anında yaralanan vatandaşlarımızdan 4'ünün durumu ciddi vaziyetteydi. Durum ciddi olan vatandaşlarımızdan maalesef bir tanesi Yozgat Bozok Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etmiştir. Ben vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi. Yozgat'ta trafik ekiplerinin, 2 gün önce yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kontrolü yaptığını hatırlatan Vali Özkan, "Daha iki gün öncesinde yolcu otobüslerinde sürücü koltuklarının yanı sıra arka koltuklardaki yolcularımızın da kemer takmasının önemine değinmiştik. Ve bu yönlü uyarılarımızı da sürekli olarak devam ettiriyoruz. Maalesef kurallara riayet etmemek, alınan tedbirlere dikkat etmemek canımızı yakıyor. Ben vefat eden vatandaşımıza tekrardan Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifa diliyorum. Başımız sağ olsun" diye konuştu. Ayrıca, kazada hayatını kaybeden yolcunun 64 yaşındaki Dindar Kelsaka olduğu belirlendi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 11:40 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:45 facebook

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