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        GÜNCELLEME - Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

        Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 08:14 Güncelleme: 15.02.2024 - 08:14
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        GÜNCELLEME - Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
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        Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

        Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan Mis Amasya Tur'a ait M.K. (54) yönetimindeki 05 ACF 108 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Kayseri kara yolunun Battal köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4'ü ağır 19 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dindar Kelsaka (64) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        - Vali Özkan yaralıları ziyaret etti

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özkan, "Yaralılarımız hastanelere kaldırıldı. Kaza anında yaralanan vatandaşlarımızdan 4'ünün durumu ciddi vaziyetteydi. Durumu ciddi olan vatandaşlarımızdan maalesef biri vefat etmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Arkadaşlarımız, sağlık ekibimiz, üniversite hastanemiz tüm imkanlarıyla ve tüm uzman hekimleriyle yaralılarımızın tedavisine gayret etmektedir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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