Yozgat'ta otobüs devrildi: 19 yaralı

Yozgat-Kayseriotoyolu Battal köyü yakınlarında saat 03.51 sıralarında Yozgat istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

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