Yozgat İl Halk Kütüphanesi inşaatı devam ediyor

Yozgat'ta yapımı devam eden İl Halk Kütüphanesinin kaba inşaatının yüzde 75'i tamamlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci ve müteahhit firma yetkilisi Mustafa Tibukoğlu, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek kütüphane inşaatı hakkında bilgi verdi.

Özkan, İl Halk Kütüphanesinin sadece kitap ödünç alma veya araştırma yapma yerinden çok daha fazlasını sunacağını belirtti.

Tamamlandığında, gençler için öğrenme merkezi, yetişkinler için buluşma noktası ve her yaş grubundan insanlar için de sosyal etkileşim alanı olacağını aktaran Özkan, "Kültürel mirasımızı koruyup, yeni nesillerimize aktararak şehrimizi daha ileriye taşıyacak projenin tamamlanmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Tibukoğlu da kaba inşaatın yüzde 75'lik kısmının tamamlandığını, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Çiftci de Lise Caddesi'nde eski Kız Meslek Lisesi yerine yapılan binada, kütüphane, sinema ve konferans salonunun bulunduğunu ifade etti.