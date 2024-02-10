AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yozgat'ta konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için çok çalışacaklarını belirterek, "Her yerde başa güreşerek en büyük neticeyi hem Yozgat'ta hem de 81 vilayette alacağız. Yeniden İstanbul'u alacağız, yeniden Ankara'yı alacağız." dedi.

Partisinin il başkanlığı tarafından Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım programında konuşan Akbaşoğlu, adaylara başarı diledi.

Yozgat'ta en büyük zaferi elde edeceklerini dile getiren Akbaşoğlu, "Ankara'daki, İstanbul'daki, İzmir'deki Yozgatlıları da harekete geçirerek büyük bir zafer gecesi olarak 31 Mart'ı Yozgat'ta da Anadolu'nun her yanında da İstanbul'da da kutlamaya var mısın Yozgat?" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı" sloganıyla yola çıktıklarını vurgulayan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Özgüvenimizle 'onlar gider uzaya, biz kalırız yaya' dendiği dönemleri çoktan geçtik. Artık Türk astronotlar uzaydan dönüyorlar. Allah'a çok şükür yarın inşallah kendi füzelerimizi, uydularımızı, kendi yazılımlarımızla kendi mühendislerimizle kendi ürettiğimiz kapsüllerle, roketlerle bu sistemin tamamına ilişkin, Allah'ın izniyle bunların bizzat bizim insanımız tarafından A'dan Z'ye gerçekleştirildiğine şahit olacağız. Allah'ın izniyle şuna inanıyoruz ki nasıl bugün Türkiye, insansız hava araçlarında milli savunma sanayisinde ortaya koyduğu devrimlerle dünyanın bir numarası ise teknolojide de dünyanın ilk 10 ülkesi arasına en yakın zamanda girmeye aday bir ülkedir. O sebeple kendi milli muharip uçaklarımızı yapıyoruz. KAAN uçağımızı semalarda görmeye hep beraber şahit olacağız. Milli Atak helikopterimizi yapıyoruz. Kendi gemilerimizi yapıyoruz. Dünyada ilk insansız hava aracını taşıyan gemiyi Türkiye yaptı, Allah'a çok şükür."

Akbaşoğlu, "Toplu iğne yapamayan Türkiye" denilerek öğretilmiş çaresizlikle ülkeyi Batı'ya payanda etmeye çalışan Batı heveslisi zihniyetlerin değil, milli ve yerli bir neslin 2053, 2071 vizyonlarını gerçekleştireceğini ifade ederek, "Dünya beşten büyüktür, daha adil ve merhametli bir dünya mutlaka mümkündür diyen bir perspektifi gerçekleştirecek bir medeniyet gençliği, bir teknolojik devrim yapan TEKNOFEST gençliği, yarınlarımızdır. Dünyanın yarınlarını kuracak, inşa edecek inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan hizmetleri yerel yönetimlerde de merkezi yönetimde de ortaya koyan anlayışın "AK kadrolar" olduğunu anlatan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin ve onun yansımalarıyla oradaki büyük başarıların, Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına taşınarak Guinness Rekorlar Kitabı'na geçecek şekilde her seçimde milletimizin teveccühünü kazanmak suretiyle 21 yıldır kesintisiz bu millete hizmet etmektedir. Allah'ın izniyle biz hakikaten yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazlaya dayalı büyüme modeliyle bu aziz milletin gelirlerini yükseltmeye, alım gücünü arttırmaya, güvenliğini, huzurunu ve refahını ilelebet sağlamak noktasında büyük bir gayret gösteriyoruz. Yaşadığımız pandemi süreçleri, bunun uluslararası yansıması, ülke ekonomilerine yansımasıyla birtakım sıkışıklıklar, dar boğazlar ve gerçekten tedarik zincirlerinde yaşanan büyük global krizler, Rusya ve Ukrayna savaşı, Gazze'deki soykırım, bütün bu olaylarla beraber hakikaten dünya insanlık tarihinde hem insani krizler hem de ekonomik krizlerin boyutlarının arttığına şahit oluyoruz. Buna rağmen Türkiye, Anadolu'da, coğrafyamızda güvenli bir liman, huzur ve güvenliğin adresi olarak insanlığın karşısına çıkıyor. İnşallah daha da güçleneceğiz"

Akbaşoğlu, Türkiye'nin demir yolu ve kara yollarıyla ülkeleri birbirine bağladığına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Devletleri Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatı ile Basra Körfezi'ni İskenderun Körfezi'ne, Akdeniz'e, Ege Denizi'ne, Karadeniz'e, Hazar Denizi'ne, Türkiye üzerinden kuracağımız demir yolu ve kara yolu ağıyla bütün dünyada Çin'den, Pekin'den Londra'ya, İngiltere'ye bütün bu yolların merkezi Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bir taraftan Yozgat'a hizmet ederken Çankırı'ya, Muş'a, Manisa'ya, Diyarbakır'a, İzmir'e, Ankara'ya merkezi hükümet olarak hizmet ederken bir taraftan da 2053 ve 2071 vizyonlarını, yeniden büyük Türkiye'yi gerçekleştirmek için yepyeni bir dünya kurma mücadelesini veriyoruz. Bu konuda senkronizasyon, büyük uyum, bir ve beraber olarak daha büyük atılımlar, daha büyük yatırımlar yapabilmek için gelin, bu noktada Yozgat başta olmak üzere 81 vilayette büyük bir irade beyanında bulunalım. Millete hizmeti, Hakk'a hizmet olarak gören, 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' diyen, Allah'ın rızasını milletimizin duasını kendine rehber edinen AK Parti belediyeciliğini Türkiye Yüzyılı belediyeciliğini, gerçek belediyeciliği Yozgat'ın tamamına hakim kılalım inşallah."

Konuşmanın ardından Yozgat'ın il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Programa AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan ile partililer katıldı.