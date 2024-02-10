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        AK Parti'li Akbaşoğlu: Huzuru ve refahı ilelebet sağlama noktasında büyük gayret gösteriyoruz

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:48
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        AK Parti'li Akbaşoğlu: Huzuru ve refahı ilelebet sağlama noktasında büyük gayret gösteriyoruz
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        AKParti'li Akbaşoğlu: Huzuru ve refahı ilelebet sağlama noktasında büyük gayret gösteriyoruz

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Allah'ın izniyle biz yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazlaya dayalı büyüme modeliyle, bu aziz milletin gelirlerini yükseltmeye, alım gücünü arttırmaya, huzurunu ve refahını ilelebet sağlamak noktasında büyük bir gayret gösteriyoruz" dedi.

        AK Parti'li Akbaşoğlu, Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Yozgat belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuştu. Akbaşoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde çok çalışacaklarını belirterek, "Her yerde başa güreşerek en büyük neticeyi, hem Yozgat'ta hem de 81 vilayette alacağız. Yeniden İstanbul'u alacağız, yeniden Ankara'yı alacağız. Ankara'daki, İstanbul'daki, İzmir'deki Yozgatlıları da harekete geçirerek büyük bir zafer gecesi olarak 31 Mart'ı Yozgat'ta da Anadolu'nun her yanında beraber İstanbul'da da kutlayacağız" dedi.

        Akbaşoğlu, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydan döndüğünü hatırlatarak, "Allah'a çok şükür yarın inşallah kendi füzelerimizi, uydularımızı, kendi yazılımlarımızla, kendi mühendislerimizle kendi ürettiğimiz kapsüllerle, roketlerle bu sistemin tamamının Allah'ın izniyle bizim insanımız tarafından A'dan Z'ye gerçekleştirildiğine şahit olacağız. Bugün Türkiye insansız hava araçlarında, milli savunma sanayisinde ortaya koyduğu devrimlerle dünyanın bir numarası ise teknolojide de dünyanın ilk 10 ülkesi arasına en yakın zamanda girmeye aday bir ülkedir. O sebeple kendi milli muharip uçaklarımızı yapıyoruz. Milli helikopterimizi yapıyoruz. Kendi gemilerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

        Hem insani hem de ekonomik krizlerin yaşandığını ifade eden Akbaşoğlu, "Allah'ın izniyle biz yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazlaya dayalı büyüme modeliyle, bu aziz milletin gelirlerini yükseltmeye, alım gücünü arttırmaya, huzurunu ve refahını ilelebet sağlamak noktasında büyük bir gayret gösteriyoruz. Yaşadığımız pandemi süreçleri bunun uluslararası yansıması, bunun ülke ekonomilerine yansımasıyla tabii ki birtakım sıkışıklıklar, dar boğazlar ve tedarik zincirlerinde yaşanan büyük global krizler, Rusya ve Ukrayna savaşı, Gazze'deki  soykırım, bütün bu olaylarla beraber dünya insanlık tarihinde hem insani krizler, hem de ekonomik krizlerin boyutlarının arttığına şahit oluyoruz. Buna rağmen Türkiye Anadolu'da, coğrafyamızda bir liman olarak huzur ve güvenliğin adresi olarak insanlığın karşısına çıkıyor" dedi. 

        Konuşmaların ardından, AK Parti'nin Yozgat Belediye başkan adayı Celal Köse, 13 ilçe ve 22 beldenin belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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