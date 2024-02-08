Yozgat'ta geri manevra yapan minibüsün altında kalan kişi öldü
Sorgun ilçesinde geri manevra yapan minibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Sorgun ilçesinde geri manevra yapan minibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
M.K. yönetimindeki 66 AAB 804 plakalı minibüs, Sorgun Agahefendi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde geri manevra yaparken Ali Halıcı'ya (74) çarptı.
Aracın altında kalan Halıcı, kaldırıldığı Sorgun Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.K, gözaltına alındı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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