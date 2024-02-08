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        Yozgat'ta geri manevra yapan minibüsün altında kalan kişi öldü

        Sorgun ilçesinde geri manevra yapan minibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:16 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:16
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        Yozgat'ta geri manevra yapan minibüsün altında kalan kişi öldü
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        Sorgun ilçesinde geri manevra yapan minibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        M.K. yönetimindeki 66 AAB 804 plakalı minibüs, Sorgun Agahefendi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde geri manevra yaparken Ali Halıcı'ya (74) çarptı.

        Aracın altında kalan Halıcı, kaldırıldığı Sorgun Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü M.K, gözaltına alındı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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