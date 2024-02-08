Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Mahkeme heyeti, M.T'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor talep ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık M.T, önceki savunmasını tekrar ettiğini belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

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