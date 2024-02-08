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        Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesini ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 19:15 Güncelleme: 08.02.2024 - 19:15
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        Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesini ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.T. ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanık M.T, önceki savunmasını tekrar ettiğini belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, M.T'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor talep ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

        - Olay

        Yozgat'ta M.T, boşanma aşamasındaki eşi Rabia T'yi 28 Mart'ta bıçakla öldürmüş, kayınvalidesi G.G'yi yaralamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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