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        Haberler Dünya ABD'de kıran kırana başkanlık yarışı: Anketlerde son durum ne? | Dış Haberler

        ABD'de kıran kırana başkanlık yarışı: Anketlerde son durum ne?

        ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimi için Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasındaki yarış kıran kırana sürüyor. ABD'de yapılan son seçim anketine göre, ABD Başkan Yardımcısı Harris, rakibi Trump'ın 3 puan önünde

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:04
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        ABD'de anketlerde son durum ne?
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        ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlere ilişkin ankette, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in 3 puan gerisinde kaldı.

        Amerikan NPR radyosu, PBS televizyonu ve Marist Koleji'nin ortak yaptırdığı ankete göre, Harris'in performansının yapılan eski anketlere kıyasla gelişme kaydettiği görülüyor.

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        ABD Başkan Yardımcısı Harris, yüzde 51'e 48'le, rakibi Trump'ın 3 puan önünde seçim yarışına devam ediyor.

        Katılımcıların yüzde 53'ü Harris'in Trump'a kıyasla demokrasiyi daha iyi koruyacağını düşünüyor.

        Göçmenler konusunda da seçmenlerin yüzde 52'si Trump'ın tutumunun Harris'e karşı daha güçlü olduğu görüşünde.

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        Ayrıca ABD'li seçmenlerin yüzde 51'i Harris yerine Trump'ın Orta Doğu'daki gerginliği daha iyi ele alacağına inanıyor.

        The Cook Political Report isimli anket şirketi, Harris ile Trump arasındaki puan farkının 1,3'e düştüğünü belirtmişti.

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yaptığı ankette de Harris'in kayıtlı seçmenler açısından tercih edilirliğinde keskin artış olduğu ortaya konmuştu.

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        #Kamala Harris
        #Donald Trump
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