Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta coğrafi işaretli "bağrıbütün kavunu" hasadı başladı

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta coğrafi işaretli "bağrıbütün kavunu" hasadı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasadına başlandı.

        İlçede temmuz sonunda başlayan hasat, ağustosun son haftasına kadar devam ediyor.

        Tarlada kavun hasadı yapan çiftçilerden Kadir Çevik, gazetecilere, 5 dekar alanda ekim yaptığını, ürünleri sipariş üzerine sattığını söyledi.

        Ekiminin mart, nisan aylarında, hasadının da genellikle ağustosta yapıldığını ifade eden Çevik, "Bağrıbütün, Aydıncık adına coğrafi işaret belgeli bir ürünümüzdür. Sipariş üzerine Ankara, İstanbul, İzmir'e gönderiyorum. Yer muzu da denilen bir ürün, kavun ama tadı muza benziyor." dedi.

        Adem Yılmaz da kavunu yöre halkının genelde kendi tüketimine göre ektiğini belirterek, "Ticaret yapmak için ekim yapanlar da var. Ben eş, dost, akrabalar için 2 dekar ekim yaptım, artarsa satıyoruz. Şekli kavuna benziyor, içindeki lezzeti, aroması muza benziyor. Onun için yer muzu ismini veriyoruz. Genelde bu ürünü bilenler alıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Cinayet görüntüleri yayımlandı
        Cinayet görüntüleri yayımlandı
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta düğünde tabancayla havaya ateş açan 3 şüpheliye adli işlem
        Yozgat'ta düğünde tabancayla havaya ateş açan 3 şüpheliye adli işlem
        Yozgat'ta 2 otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Yozgat'ta 2 otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Yozgat'ta kadın kooperatifi üyeleri yöresel ürünleri üretip satıyor
        Yozgat'ta kadın kooperatifi üyeleri yöresel ürünleri üretip satıyor
        Yozgat'ta düğünde tabanca ile havaya ateş açan 2 şüpheliye adli işlem
        Yozgat'ta düğünde tabanca ile havaya ateş açan 2 şüpheliye adli işlem
        Sorgun Festivali başladı
        Sorgun Festivali başladı
        Bakan Yerlikaya: 123 bin uyuşturucu suçlusu cezasını çekiyor
        Bakan Yerlikaya: 123 bin uyuşturucu suçlusu cezasını çekiyor