Yozgat'ta coğrafi işaretli "bağrıbütün kavunu" hasadı başladı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasadına başlandı.

İlçede temmuz sonunda başlayan hasat, ağustosun son haftasına kadar devam ediyor.

Tarlada kavun hasadı yapan çiftçilerden Kadir Çevik, gazetecilere, 5 dekar alanda ekim yaptığını, ürünleri sipariş üzerine sattığını söyledi.

Ekiminin mart, nisan aylarında, hasadının da genellikle ağustosta yapıldığını ifade eden Çevik, "Bağrıbütün, Aydıncık adına coğrafi işaret belgeli bir ürünümüzdür. Sipariş üzerine Ankara, İstanbul, İzmir'e gönderiyorum. Yer muzu da denilen bir ürün, kavun ama tadı muza benziyor." dedi.

Adem Yılmaz da kavunu yöre halkının genelde kendi tüketimine göre ektiğini belirterek, "Ticaret yapmak için ekim yapanlar da var. Ben eş, dost, akrabalar için 2 dekar ekim yaptım, artarsa satıyoruz. Şekli kavuna benziyor, içindeki lezzeti, aroması muza benziyor. Onun için yer muzu ismini veriyoruz. Genelde bu ürünü bilenler alıyor." diye konuştu.